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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83175 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101925 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126745 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107375 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127376 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101268 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102095 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104047 просмотра

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Сегодня презентуют первый в Украине электромобиль для людей с инвалидностью

Сегодня презентуют первый в Украине электромобиль для людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 10944 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня на столичном ВДНХ состоится презентация первого в Украине электромобиля для людей с инвалидностью, сообщает УНН.

Это проект телеведущей Виктории Киосе и компании EcoFactor.

“Невозможное возможно. Друзья, ура, со второй попытки мы, всё же, сделаем это! То, чем жили последние годы. К счастью, COVID не испортил наши планы, а просто скорректировал.

Я очень жду вас: единомышленников, друзей, СМИ, гостей. Давайте разделим это маленькое, но важное дело! Покажем своим примером, что будущее уже на пороге — инновации и прогресс, а инфраструктура для людей с инвалидностью, тем более, должна развиваться”, — написала Киосе у себя в FB.

Презентация состоится в 19:00.

В то же время Мининфраструктуры работает над тем, чтобы максимально быстро в Украине создать комфортную инфраструктуру для использования электромобилей. В частности речь идёт о зарядных станциях, которых в Украине сейчас очень мало.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, планируется пересмотреть государственные строительные нормы.

“Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительный вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проектировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе”, — отметил Криклий

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