Сегодня презентуют первый в Украине электромобиль для людей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня на столичном ВДНХ состоится презентация первого в Украине электромобиля для людей с инвалидностью, сообщает УНН.
Это проект телеведущей Виктории Киосе и компании EcoFactor.
“Невозможное возможно. Друзья, ура, со второй попытки мы, всё же, сделаем это! То, чем жили последние годы. К счастью, COVID не испортил наши планы, а просто скорректировал.
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Я очень жду вас: единомышленников, друзей, СМИ, гостей. Давайте разделим это маленькое, но важное дело! Покажем своим примером, что будущее уже на пороге — инновации и прогресс, а инфраструктура для людей с инвалидностью, тем более, должна развиваться”, — написала Киосе у себя в FB.
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Презентация состоится в 19:00.
В то же время Мининфраструктуры работает над тем, чтобы максимально быстро в Украине создать комфортную инфраструктуру для использования электромобилей. В частности речь идёт о зарядных станциях, которых в Украине сейчас очень мало.
Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, планируется пересмотреть государственные строительные нормы.
“Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительный вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проектировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе”, — отметил Криклий.