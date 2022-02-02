Сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів прибуде до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні, 2 лютого, до Києва прибуде прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили у пресслужбі глави держави, передає УНН.
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Зустріч Зеленського та Рютте запланована на 11:50.
Тема переговорів не уточнюється. Візит відбуватиметься на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.
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Прем’єр-міністр Великої Британії відвідав Софійський собор.