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Сьогодні Порошенко проведе зустріч з Меркель

Сьогодні Порошенко проведе зустріч з Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Мерекель. Про це заявив заступник Глави АП України Костянтин Єлісєєв, передає УНН з посиланянм на прес-службу Глави джержави.

"Очікується (24 листопада - ред.) близько 12-14 зустрічей Президента з лідерами країн членів Європейського Союзу. В тому числі з канцлером Німеччини, прем'єр-міністрами Фінляндії, Швеції, Президентом Румунії", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту в Брюссель, в ході якої лідери країн обговорили двостороннє партнерство.

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