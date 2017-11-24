Сьогодні Порошенко проведе зустріч з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Мерекель. Про це заявив заступник Глави АП України Костянтин Єлісєєв, передає УНН з посиланянм на прес-службу Глави джержави.
"Очікується (24 листопада - ред.) близько 12-14 зустрічей Президента з лідерами країн членів Європейського Союзу. В тому числі з канцлером Німеччини, прем'єр-міністрами Фінляндії, Швеції, Президентом Румунії", - повідомив він.
Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту в Брюссель, в ході якої лідери країн обговорили двостороннє партнерство.