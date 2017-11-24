Сегодня Порошенко проведет встречу с Меркель

"Ожидается (24 ноября - ред.) около 12-14 встреч Президента с лидерами стран-членов Европейского Союза. В том числе с канцлером Германии, премьер-министрами Финляндии, Швеции, Президентом Румынии", - сообщил он.

Напомним, сегодня Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Брюссель, в ходе которой лидеры стран обсудили двустороннее партнерство.