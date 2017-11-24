Сегодня Порошенко проведет встречу с Меркель

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76819 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66414 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73648 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81199 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117844 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115073 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143940 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113354 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Сегодня Порошенко проведет встречу с Меркель

Сегодня Порошенко проведет встречу с Меркель

Киев  •  УНН

 • 12536 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Мерекель. Об этом заявил заместитель главы АП Украины Константин Елисеев, передает УНН со посиланянм на пресс-службу Главы джержавы.

"Ожидается (24 ноября - ред.) около 12-14 встреч Президента с лидерами стран-членов Европейского Союза. В том числе с канцлером Германии, премьер-министрами Финляндии, Швеции, Президентом Румынии", - сообщил он.

Напомним, сегодня Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Брюссель, в ходе которой лидеры стран обсудили двустороннее партнерство.

Украинские Национальные Новости

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