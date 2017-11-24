Сегодня Порошенко проведет встречу с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Мерекель. Об этом заявил заместитель главы АП Украины Константин Елисеев, передает УНН со посиланянм на пресс-службу Главы джержавы.
"Ожидается (24 ноября - ред.) около 12-14 встреч Президента с лидерами стран-членов Европейского Союза. В том числе с канцлером Германии, премьер-министрами Финляндии, Швеции, Президентом Румынии", - сообщил он.
Напомним, сегодня Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Брюссель, в ходе которой лидеры стран обсудили двустороннее партнерство.