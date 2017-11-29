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Сьогодні почали діяти нові тарифи на комунальні послуги

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні, 29 листопада, набрали чинності нові тарифи на тепло, холодну воду та гарячу воду. Відповідні постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опубліковані в газеті “Урядовий кур’єр” від 28 листопада 2017 року, повідомляє УНН.

Зокрема, НКРЕКП оприлюднила 17 постанов, якими регулюються комунальні тарифи на постачання холодної води та водовідведення обласними та міськими водоканалами, а також тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання для компаній, які генерують і постачають тепло та гарячу воду.

Регулятор оновив структуру тарифів для енергогенеруючих компаній та компаній-потачальників.

Нагадаємо, тариф теплової генерації може зрости на 25% наступного року.

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