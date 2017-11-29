Сегодня начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня, 29 ноября, вступили в силу новые тарифы на тепло, холодную воду и горячую воду. Соответствующие постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовано в газете "Урядовый курьер" от 28 ноября 2017 года, сообщает УНН.
В частности, НКРЭКУ обнародовала 17 постановлений, которыми регулируются коммунальные тарифы на поставку холодной воды и водоотвод областными и городскими водоканалами, а также тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для компаний, которые генерируют и поставляют тепло и горячую воду.
Регулятор обновил структуру тарифов для энергогенерирующих компаний и компаний-поставщиков.
Напомним, тариф тепловой генерации может вырасти на 25% в следующем году.