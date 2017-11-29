Сегодня начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги

В частности, НКРЭКУ обнародовала 17 постановлений, которыми регулируются коммунальные тарифы на поставку холодной воды и водоотвод областными и городскими водоканалами, а также тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для компаний, которые генерируют и поставляют тепло и горячую воду.

Регулятор обновил структуру тарифов для энергогенерирующих компаний и компаний-поставщиков.

Напомним, тариф тепловой генерации может вырасти на 25% в следующем году.