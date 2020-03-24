Сьогодні по Україні від 14° морозу до 7° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні у вівторок, 24 березня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря впродовж доби - від 14° морозу до 7° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"24 березня без опадів, лише вночі у Карпатах, вдень у східних областях місцями невеликий сніг. У західній та східній частинах на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, в Криму та на узбережжі морів від 1° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.
24 березня у Києві без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на березень.