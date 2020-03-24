Сегодня по Украине от 14° мороза до 7° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине во вторник, 24 марта, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток - от 14° мороза до 7° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"24 марта без осадков, лишь ночью в Карпатах, днем в восточных областях местами небольшой снег. В западной и восточной частях на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, в Крыму и на побережье морей от 1° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.
24 марта в Киеве без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на март.