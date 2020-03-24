Сегодня по Украине от 14° мороза до 7° тепла

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103160 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105818 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107792 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106552 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115755 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101446 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105764 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106749 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131651 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130486 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня по Украине от 14° мороза до 7° тепла

Сегодня по Украине от 14° мороза до 7° тепла

Киев  •  УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине во вторник, 24 марта, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток - от 14° мороза до 7° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24 марта без осадков, лишь ночью в Карпатах, днем в восточных областях местами небольшой снег. В западной и восточной частях на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в Крыму и на побережье морей от 1° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

24 марта в Киеве без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз на март.

Украинские Национальные Новости

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