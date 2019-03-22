Сьогодні парламентарі розглянули всього три поправки до мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України розглянула всього три поправки до законопроекту № 5670-Д про забезпечення функціонування української мови як державної. Про розгляд решти поправок на наступному пленарному засіданні анонсувала перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Хочу нагадати, що наступного пленарного вівторка ми розпочнемо нашу роботу із поправки 1221", – повідомила Ірина Геращенко.
До слова, під час ранкового засідання ВРУ парламентарі розпочали із 1218-ї із 2082 правок.
Наступне пленарне засідання відбудеться 9 квітня о 10 годині.
Нагадаємо, на вчорашньому засіданні парламентарі розглянули 393 поправки до законопроекту.
Варто зазначити, що минулого тижня у парламенті запропонували розглянути всі поправки до мовного закону без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка, 19 березня, і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.
Як повідомляв УНН, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.