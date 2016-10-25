Сьогодні П.Порошенко проведе засідання Нацради реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко о 16.00 відкриє п’яте у 2016 році засідання Національної ради реформ. Про це УНН повідомило джерело.
“О 16.00 Президент Петро Порошенко відкриє засідання Нацради реформ”, — повідомив співрозмовник агентства.
За словами джерела, 25 жовтня, чергове засідання Національної ради реформ, яке буде присвячене обговоренню теми удосконалення податкової системи.
Зазначається, прес-брифінг за результатами засідання заплановано на середу, 26 жовтня.