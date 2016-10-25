Сегодня П.Порошенко проведет заседание Нацсовета реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в 16.00 откроет пятое в 2016 году заседание Национального совета реформ. Об этом УНН сообщил источник.
"В 16.00 Президент Петр Порошенко откроет заседание Нацсовета реформ", - сообщил собеседник агентства.
По словам источника, 25 октября, очередное заседание Национального совета реформ, которое будет посвящено обсуждению темы совершенствования налоговой системы.
Отмечается, пресс-брифинг по итогам заседания запланировано на среду, 26 октября.