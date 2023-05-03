Сьогодні останній день реєстрації для складання НМТ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. 3 травня останній день реєстрації учасників національного мультипредметного тесту, повідомляє УНН.
Як зареєструватися для участі в НМТ
Для реєстрації учасників НМТ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти необхідно створити персональний кабінет і виконати у ньому наступні дії:
• внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
• завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
• підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
• надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
• сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.
До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/ за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).
УЦОЯО вже розробив та оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів. Ця інформація допоможе у виборі предмета додаткового блоку.
Українська мова та математика є обов’язковими предметами на НМТ 2023.
Третій предмет — на вибір:
• історія України;
• іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська);
• біологія;
• фізика;
• хімія.
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Які документи потрібно надати для реєстрації на НМТ 2023
• Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
• Документ про освіту. Для цьогорічних випускників шкіл — довідка з місця навчання, що підтверджує завершення здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році. Для випускників минулих років — свідоцтво про повну загальну середню освіту.
• Картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.
Якщо учню відмовили у реєстрації, зокрема, через відсутність усіх необхідних документів або помилку в них, то він зможете пройти реєстрацію ще раз під час додаткового періоду реєстрації 5–12 червня.
Коли відбудеться НМТ 2023
Основна сесія
Складання НМТ — 5–23 червня.
Результати — до 28 червня.
Додаткова сесія
Складання НМТ — 11–24 липня.
Результати — до 29 липня.
Тестування відбуватиметься у тимчасових екзаменаційних центрах та триватиме 180 хвилин. Учень самостійно розподіляє час на виконання завдань з різних предметів.
За кожен предмет можна отримати тестові бали. Вони будуть переведені у шкалу 100–200 балів.