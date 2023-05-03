Сегодня последний день регистрации для сдачи НМТ

ukru
Эксклюзив
06:00 • 30579 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 104779 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 67185 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 117899 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116295 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106961 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101850 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112938 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132868 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180110 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 54558 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 81134 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 41622 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 71662 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103374 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180110 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210736 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151271 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157631 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 88443 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107253 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123896 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159297 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165972 просмотра
Актуальное
Сегодня последний день регистрации для сдачи НМТ

Сегодня последний день регистрации для сдачи НМТ

Киев • УНН

 • 990797 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. 3 мая последний день регистрации участников национального мультипредметного теста, сообщает УНН.

Как зарегистрироваться для участия в НМТ

Для регистрации участников НМТ на сайте Украинского центра оценивания качества образования необходимо создать персональный кабинет и выполнить в нем следующие действия:

• внести личные данные и информацию об участии в НМТ;
• загрузить в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
• подтвердить желание принять участие в НМТ;
• отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;
• сформировать Сертификат УМТ 2023 года.

До 7 мая 2023 года зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине/ за рубежом, в котором он желает пройти НМТ).

УЦОКО уже разработал и обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам. Эта информация поможет в выборе предмета дополнительного блока.

Украинский язык и математика являются обязательными’обязательными предметами на НМТ 2023.
Третий предмет — на выбор:
• история Украины;
• иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский);
• биология;
• физика;
• химия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НМТ-2023 за рубежом: расширен перечень городов и стран, где будет проходить тестирование

Какие документы нужно предоставить для регистрации на НМТ 2023

• Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
• Документ об образовании. Для выпускников школ этого года — справка с места учебы, подтверждающая завершение получения полного общего среднего образования в 2023 году. Для выпускников прошлых лет — свидетельство о полном общем среднем образовании.
• Карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины, в который внесены данные о РНУКПН.

Если ученику отказали в регистрации, в частности, из-за отсутствия всех необходимых документов или ошибки в них, то он сможет пройти регистрацию еще раз во время дополнительного периода регистрации 5–12 июня.

Когда состоится УМТ 2023

Основная сессия
Сдача НМТ — 5–23 июня.
Результаты — до 28 июня.

Дополнительная сессия
Сдача НМТ — 11–24 июля.
Результаты — до 29 июля.

Тестирование будет происходить во временных экзаменационных центрах и продлится 180 минут. Ученик самостоятельно распределяет время на выполнение заданий по разным предметам.

За каждый предмет можно получить тестовые баллы. Они будут переведены в шкалу 100–200 баллов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы