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НМТ-2023 за кордоном: розширено перелік міст та країн, де проходитиме тестування

НМТ-2023 за кордоном: розширено перелік міст та країн, де проходитиме тестування

Київ • УНН

 • 983986 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками європейських міст, що допоможе розширити існуючу мережу складання НМТ. Про це інформує Український Центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

Цитата

"Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Мерша (Люксембург), Майнца (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Перелік закордонних населених пунктів, де передбачено створення тимчасових екзаменаційних центрів, – на сайті УЦОЯО.

Змінити локацію можна після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року.

Попри те, що перелік міст для складання НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами.

Нагадаємо

Затверджено календарний план організації та проведення у 2023 році вступних випробувань для вступу до магістратури.

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