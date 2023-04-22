НМТ-2023 за рубежом: расширен перечень городов и стран, где будет проходить тестирование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. На этой неделе достигнуты договоренности с представителями европейских городов, что поможет расширить существующую сеть сдачи НМТ. Об этом информирует Украинский Центр оценивания качества образования, передает УНН.
Цитата
"На этой неделе достигнуты договоренности с представителями Мерша (Люксембург), Майнца (Германия), Осло (Норвегия) и Бельдиби (Турция)", - говорится в сообщении.
Детали
Перечень зарубежных населенных пунктов, где предусмотрено создание временных экзаменационных центров, – на сайте УЦОКО.
Изменить локацию можно после получения сертификата до 7 мая 2023 года.
Несмотря на то, что перечень городов для сдачи НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами.
Напомним
Утвержден календарный план организации и проведения в 2023 году вступительных испытаний для поступления в магистратуру.