НМТ-2023 за рубежом: расширен перечень городов и стран, где будет проходить тестирование

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. На этой неделе достигнуты договоренности с представителями европейских городов, что поможет расширить существующую сеть сдачи НМТ. Об этом информирует Украинский Центр оценивания качества образования, передает УНН.

Цитата

"На этой неделе достигнуты договоренности с представителями Мерша (Люксембург), Майнца (Германия), Осло (Норвегия) и Бельдиби (Турция)", - говорится в сообщении.

Детали

Перечень зарубежных населенных пунктов, где предусмотрено создание временных экзаменационных центров, – на сайте УЦОКО.

Изменить локацию можно после получения сертификата до 7 мая 2023 года.

Несмотря на то, что перечень городов для сдачи НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами.

Напомним

Утвержден календарный план организации и проведения в 2023 году вступительных испытаний для поступления в магистратуру.

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