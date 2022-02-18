Сьогодні ОБСЄ проведе спеціальне засідання за запитом України 

ukru
Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
Ексклюзив
10:44 • 225 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 43921 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 76445 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 87375 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 89646 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 116645 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 163708 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176592 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214523 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201451 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 107797 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 45935 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 66247 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 118936 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 164648 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 164648 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 118936 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 262602 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 384638 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 639349 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 4836 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88426 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126857 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152389 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173312 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Сьогодні ОБСЄ проведе спеціальне засідання за запитом України 

Сьогодні ОБСЄ проведе спеціальне засідання за запитом України 

Київ • УНН

 • 21653 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні, 18 лютого, у Відні відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ за запитом України щодо військової активності РФ. Про це повідомляє Польське головування в ОБСЄ, передає УНН.

Цитата

“Україна попросила застосувати пункт 16.3 Віденського документа: зустріч усіх держав-учасниць щодо незвичайної військової діяльності. У п’ятницю відбудеться спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

На засіданні Україна хотіла просити Росію пояснити значну військову активність біля кордонів України.

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов уже заявив у коментарі російським ЗМІ, що Росія не братиме участь у цьому заході.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35