Сьогодні ОБСЄ проведе спеціальне засідання за запитом України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні, 18 лютого, у Відні відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ за запитом України щодо військової активності РФ. Про це повідомляє Польське головування в ОБСЄ, передає УНН.
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“Україна попросила застосувати пункт 16.3 Віденського документа: зустріч усіх держав-учасниць щодо незвичайної військової діяльності. У п’ятницю відбудеться спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
На засіданні Україна хотіла просити Росію пояснити значну військову активність біля кордонів України.
Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов уже заявив у коментарі російським ЗМІ, що Росія не братиме участь у цьому заході.
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