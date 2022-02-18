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15 марта, 19:03 • 96838 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127203 просмотра

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Сегодня ОБСЕ проведет специальное заседание по запросу Украины

Сегодня ОБСЕ проведет специальное заседание по запросу Украины

Киев • УНН

 • 21652 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня, 18 февраля, в Вене состоится специальное заседание ОБСЕ по запросу Украины о военной активности РФ. Об этом сообщает Польское председательство в ОБСЕ, передает УНН.

Цитата

“Украина попросила применить пункт 16.3 Венского документа: встреча всех государств-участников в отношении необычной военной деятельности. В пятницу состоится совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума сотрудничества ОБСЕ”, - говорится в сообщении.

Детали

На заседании Украина хотела просить Россию объяснить значительную военную активность у границ Украины.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов уже заявил в комментарии российским СМИ, что Россия не будет принимать участие в этом мероприятии.

Напомним

Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины.

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