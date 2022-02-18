Обговорять ситуацію навколо України: Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 50871 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 80735 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 91607 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 119619 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 127263 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 112278 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 131727 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167180 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179052 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215496 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 195924 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 265434 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 67966 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 40233 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 61854 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 265434 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 195924 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 298402 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 417464 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 669117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 13899 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 61903 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100774 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 138156 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162921 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Обговорять ситуацію навколо України: Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО

Обговорять ситуацію навколо України: Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО

Київ • УНН

 • 15141 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України. Про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади, передає УНН.

Цитата 

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", — йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну “дуже висока”, але двері для дипломатичного рішення залишаються відчиненими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83