Обговорять ситуацію навколо України: Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України. Про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади, передає УНН.
Цитата
"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", — йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну “дуже висока”, але двері для дипломатичного рішення залишаються відчиненими.