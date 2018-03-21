Протягом дня обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін бойовиками НЗФ дотримувався. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центру штабу АТО, передає УНН.
“Станом на 18:00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Ситуація перебуває під контролем українських захисників. Наші воїни продовжують неухильно дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили п’ять обстрілів опорних пунктів Збройних сил України.
Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, ще один отримав бойове травмування.