В течение дня обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками НВФ придерживался. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центра штаба АТО, передает УНН.
"По состоянию на 18:00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано. Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей относительно полного прекращения огня", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили пять обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины.
В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение, еще один получил боевое травмирования.