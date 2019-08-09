Сьогодні нових нардепів збирають у ВР на підготовче засідання

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на 9 серпня скликає перше засідання Підготовчої депутатської групи, до якої, зокрема, увійшли новообрані народні депутати - делегати від партій, які пройшли до Ради за результатами парламентських виборів 21 липня. Про це УНН повідомили у пресслужбі парламенту.