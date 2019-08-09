Сьогодні нових нардепів збирають у ВР на підготовче засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на 9 серпня скликає перше засідання Підготовчої депутатської групи, до якої, зокрема, увійшли новообрані народні депутати - делегати від партій, які пройшли до Ради за результатами парламентських виборів 21 липня. Про це УНН повідомили у пресслужбі парламенту.
"Голова Верховної Ради України А. Парубій скликає перше засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Засідання відбудеться у п’ятницю, 9 серпня 2019 року, о 14 годині", - вказали у ВР.
Згідно з Регламентом ВР, до Підготовчої депутатської групи делеговані представники від політичних партій, що подолали 5-відсотковий бар’єр, а саме:
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- "Слуга народу" - 17;
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- "Опозиційна платформа – За життя" - 3;
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- Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2;
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- "Європейська Солідарність" - 2;
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- "Голос" - 1.
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Як вказано, народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисунення, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами.
Нагадаємо, ЦВК уже визнала обраними 423 депутати з 424. Оголошення переможця на 210-му окрузі напередодні знову відклали.