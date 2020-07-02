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Сьогодні не буде позачергового засідання ВР – нардеп

Сьогодні не буде позачергового засідання ВР – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Сьогодні не буде позачергового засідання Верховної Ради, що збирались провести, зібравши 150 підписів нардепів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.

"Усе! Позачергового засідання не буде. До завтра, панове", - написав Качура.

Раніше УНН писав, що в парламенті збирають підписи щодо проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Провести його планували сьогодні о 18:00.

Українські Національні Новини

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