Сьогодні не буде позачергового засідання ВР – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Сьогодні не буде позачергового засідання Верховної Ради, що збирались провести, зібравши 150 підписів нардепів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.
"Усе! Позачергового засідання не буде. До завтра, панове", - написав Качура.
Раніше УНН писав, що в парламенті збирають підписи щодо проведення позачергового засідання Верховної Ради.
Провести його планували сьогодні о 18:00.