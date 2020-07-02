Сегодня не будет внеочередного заседания ВР - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сегодня не будет внеочередного заседания Верховной Рады, которое собирались провести, собрав 150 подписей нардепов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.
"Все! Внеочередного заседания не будет. До завтра, господа", - написал Качура.
Ранее УНН писал, что в парламенте собирают подписи о проведении внеочередного заседания Верховной Рады.
Провести его планировали сегодня в 18:00.