Сегодня не будет внеочередного заседания ВР - нардеп

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 46539 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 64772 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111736 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120520 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123186 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161828 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119494 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149738 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104785 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102994 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Сегодня не будет внеочередного заседания ВР - нардеп

Сегодня не будет внеочередного заседания ВР - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Сегодня не будет внеочередного заседания Верховной Рады, которое собирались провести, собрав 150 подписей нардепов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.

"Все! Внеочередного заседания не будет. До завтра, господа", - написал Качура.

Ранее УНН писал, что в парламенте собирают подписи о проведении внеочередного заседания Верховной Рады.

Провести его планировали сегодня в 18:00.

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