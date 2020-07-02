“Слуги народу” збирають підписи для проведення позачергового засідання ВР

“Нам опозиція дорікає, що треба напрацювати ті закони по COVID-19, що є. Я хочу повідомити колег, що сьогодні ми збираємо підписи, і будемо проводити позачергове засідання. Пане голова, прошу вас звернути на це увагу, щоб ми розглянули ці закони”, - сказав Арахамія.

Голова ВР Дмитро Разумков зауважив, що для збору підписів вже були надані листи.

“Якщо буде підтримка 150 нардепів, я можу оголосити сьогодні позачергове засідання”, — повідомив Разумков.

Нагадаємо, парламентарі вже три дні розглядають поправки до законопроекту про гральний бізнес, що супроводжується критикою багатьох нардепів.