“Слуги народу” збирають підписи для проведення позачергового засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У парламенті збирають підписи щодо проведення позачергового засідання Верховної Ради. Про це під час ранкового пленарного засідання ВР повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Нам опозиція дорікає, що треба напрацювати ті закони по COVID-19, що є. Я хочу повідомити колег, що сьогодні ми збираємо підписи, і будемо проводити позачергове засідання. Пане голова, прошу вас звернути на це увагу, щоб ми розглянули ці закони”, - сказав Арахамія.
Голова ВР Дмитро Разумков зауважив, що для збору підписів вже були надані листи.
“Якщо буде підтримка 150 нардепів, я можу оголосити сьогодні позачергове засідання”, — повідомив Разумков.
Нагадаємо, парламентарі вже три дні розглядають поправки до законопроекту про гральний бізнес, що супроводжується критикою багатьох нардепів.