"Слуги народа" собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В парламенте собирают подписи о проведении внеочередного заседания Верховной Рады. Об этом во время утреннего пленарного заседания ВР сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
"Нас оппозиция упрекает, что нужно наработать те законы по COVID-19, что есть. Я хочу сообщить коллегам, сегодня мы собираем подписи, и будем проводить внеочередное заседание. Господин председатель, прошу вас обратить на это внимание, чтобы мы рассмотрели эти законы", - сказал Арахамия.
Глава ВР Дмитрий Разумков отметил, что для сбора подписей уже были предоставлены письма.
"Если будет поддержка 150 нардепов, я могу объявить сегодня внеочередное заседание", - сообщил Разумков.
Напомним, парламентарии уже три дня рассматривают поправки к законопроекту об игорном бизнесе, сопровождающееся критикой многих нардепов.