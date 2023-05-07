Сьогодні на Землю обрушиться сильна геомагнітна буря
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Згідно з повідомленням SpaceTime.com, 3, 4 та 5 травня відбулася серія триденних сонячних спалахів М-класу, передає УНН.
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Внаслідок цих потужних сонячних спалахів очікується, що сьогодні на Землю обрушиться сильна геомагнітна буря.
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) прогнозує, що «корональний викид маси (КВМ) ударить по магнітному полю Землі 7 травня близько 21:00 за всесвітнім часом. Вплив може викликати геомагнітні бурі, інтенсивність яких варіюється від незначної (G1) до помірної (G2) і, можливо, навіть сильної (G3)».
Ця активність обумовлена впливом швидкого сонячного вітру від двох корональних дірок у поєднанні із спрямованою на Землю активністю КВМ, що спостерігалась у період з 4 по 5 травня 2023 року.
Можуть бути пошкоджені супутники, порушена робота мереж стільникового зв'язку та Інтернету, можуть вийти з ладу електричні мережі, заблоковано радіозв'язок та багато іншого. Під час таких штормів класу G3, як цей, полярні сяйва можуть спостерігатися навіть далеко на півдні.
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