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Сегодня на Землю обрушится сильная геомагнитная буря

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Согласно сообщению SpaceTime.com, 3, 4 и 5 мая состоялась серия трехдневных солнечных вспышек М-класса, передает УНН.

Детали

Вследствие этих мощных солнечных вспышек ожидается, что сегодня на Землю обрушится сильная геомагнитная буря.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) прогнозирует, что «корональный выброс массы (КВМ) ударит по магнитному полю Земли 7 мая около 21:00 по всемирному времени. Воздействие может вызвать геомагнитные бури, интенсивность которых варьируется от незначительной (G1) до умеренной (G2) и, возможно, даже сильной (G3)».

Эта активность обусловлена влиянием быстрого солнечного ветра от двух корональных дыр в сочетании с направленной на Землю активностью КВМ, которая наблюдалась в период с 4 по 5 мая 2023 года.

Могут быть повреждены спутники, нарушена работа сетей сотовой связи и Интернета, могут выйти из строя электрические сети, заблокирована радиосвязь и многое другое. Во время таких штормов класса G3, как этот, полярные сияния могут наблюдаться даже далеко на юге.

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