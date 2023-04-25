Магнітні бурі у травні: коли очікувати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У травні очікуються сильні магнітні буря. Як відомо, вони впливають на самопочуття багатьох людей, тому УНН зібрав для своїх читачів інформацію, коли очікувати на геомагнітне збурення.
Магнітні бурі в травні 2023:
-
- Сильні магнітні бурі: 11-17, 28 травня.
-
- Середні магнітні бурі: 20-25 травня.
-
Саме в ці періоди багато хто відчує на собі негативний вплив магнітних бур. Можливі різкі перепади настрою, занепад сил, втома, мігрені та запаморочення, підвищення або, навпаки, різке зниження кров'яного тиску, набряки, нудота.
У цей період необхідно особливо дбайливо ставитися до свого організму, берегти здоров'я:
-
- постарайтеся не перевтомлюватися ні розумово, ні фізично
-
- дотримуйтеся режиму сну
-
- більше бувайте на свіжому повітрі
-
- мінімізуйте споживання алкоголю, кави та міцного чаю
-
- відмовтеся від жирної та важкої їжі.
-
Позитивний вплив на організм демонструють контрастний душ, масаж і дихальні практики (якщо до названих процедур немає протипоказань).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що спричинило північне сяйво над Україною - пояснення астронома