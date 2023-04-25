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Магнітні бурі у травні: коли очікувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У травні очікуються сильні магнітні буря. Як відомо, вони впливають на самопочуття багатьох людей, тому УНН зібрав для своїх читачів інформацію, коли очікувати на геомагнітне збурення.

Магнітні бурі в травні 2023:

  • Сильні магнітні бурі: 11-17, 28 травня.
  • Середні магнітні бурі: 20-25 травня.

Саме в ці періоди багато хто відчує на собі негативний вплив магнітних бур. Можливі різкі перепади настрою, занепад сил, втома, мігрені та запаморочення, підвищення або, навпаки, різке зниження кров'яного тиску, набряки, нудота.

У цей період необхідно особливо дбайливо ставитися до свого організму, берегти здоров'я:

  • постарайтеся не перевтомлюватися ні розумово, ні фізично
  • дотримуйтеся режиму сну
  • більше бувайте на свіжому повітрі
  • мінімізуйте споживання алкоголю, кави та міцного чаю
  • відмовтеся від жирної та важкої їжі.

Позитивний вплив на організм демонструють контрастний душ, масаж і дихальні практики (якщо до названих процедур немає протипоказань).

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