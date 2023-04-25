Магнитные бури в мае: когда ожидать
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В мае ожидаются сильнве магнитные бури. Как известно, они влияют на самочувствие многих людей, потому УНН собрал для своих читателей информацию, когда ожидать геомагнитное возмущение.
Магнитные бури в мае 2023:
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- Сильные магнитные бури: 11-17, 28 мая.
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- Средние магнитные бури: 20-25 мая.
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Именно в эти периоды многие ощутят на себе негативное воздействие магнитных бурь. Возможны резкие перепады настроения, упадок сил, усталость, мигрени и головокружения, повышение или, наоборот, резкое снижение кровяного давления, отеки, тошнота.
В этот период необходимо особенно бережно относится к своему организму, беречь здоровье:
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- постарайтесь не переутомляться ни умственно, ни физически
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- соблюдайте режим сна
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- больше бывайте на свежем воздухе
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- минимизируйте потребление алкоголя, кофе и крепкого чая
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- откажитесь от жирной и тяжелой пищи.
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Положительное воздействие на организм демонстрируют контрастный душ, массаж и дыхательные практики (если к названным процедурам нет противопоказаний).
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