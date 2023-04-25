Магнитные бури в мае: когда ожидать

Магнитные бури в мае 2023:



Сильные магнитные бури: 11-17, 28 мая.



Средние магнитные бури: 20-25 мая.



Именно в эти периоды многие ощутят на себе негативное воздействие магнитных бурь. Возможны резкие перепады настроения, упадок сил, усталость, мигрени и головокружения, повышение или, наоборот, резкое снижение кровяного давления, отеки, тошнота.

В этот период необходимо особенно бережно относится к своему организму, беречь здоровье:



постарайтесь не переутомляться ни умственно, ни физически



соблюдайте режим сна



больше бывайте на свежем воздухе



минимизируйте потребление алкоголя, кофе и крепкого чая



откажитесь от жирной и тяжелой пищи.



Положительное воздействие на организм демонстрируют контрастный душ, массаж и дыхательные практики (если к названным процедурам нет противопоказаний).

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