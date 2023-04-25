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Магнитные бури в мае: когда ожидать

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В мае ожидаются сильнве магнитные бури. Как известно, они влияют на самочувствие многих людей, потому УНН собрал для своих читателей информацию, когда ожидать геомагнитное возмущение.

Магнитные бури в мае 2023:

  • Сильные магнитные бури: 11-17, 28 мая.
  • Средние магнитные бури: 20-25 мая.

Именно в эти периоды многие ощутят на себе негативное воздействие магнитных бурь. Возможны резкие перепады настроения, упадок сил, усталость, мигрени и головокружения, повышение или, наоборот, резкое снижение кровяного давления, отеки, тошнота.

В этот период необходимо особенно бережно относится к своему организму, беречь здоровье:

  • постарайтесь не переутомляться ни умственно, ни физически
  • соблюдайте режим сна
  • больше бывайте на свежем воздухе
  • минимизируйте потребление алкоголя, кофе и крепкого чая
  • откажитесь от жирной и тяжелой пищи.

Положительное воздействие на организм демонстрируют контрастный душ, массаж и дыхательные практики (если к названным процедурам нет противопоказаний).

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