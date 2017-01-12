Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 350 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 200 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду перебувало на в’їзд/виїзд така кількість транспортних засобів:
„Майорське“ — 80/150; „Мар’їнка“ — 200/150; „Новотроїцьке“ — 0/50; „Гнутове“ — 100/30”, — йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби через контрольні пункти лінію розмежування загалом перетнули 23,9 тисяч осіб та 3,8 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 6180 осіб та 850 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5935 осіб та 1140 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4935 осіб та 1005 транспортних засобів;
“Гнутове” — 2965 осіб та 715 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3855 осіб.
Усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Водночас, у КПВВ “Мар’їнка” прикордонники виявили за допомогою службового собаки в салоні автомобіля “Газель”, в гумовому човні, виявили мисливську рушницю “ІЖ- 27”. Водія та рушницю передано співробітникам Національної поліції.