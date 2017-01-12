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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 350 автомобилей

Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 350 автомобилей

Киев • УНН

 • 6240 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось на въезд/выезд такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 80/150; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 100/30", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через контрольные пункты линию разграничения в целом пересекли 23 900 человек и 3 800 транспортных средств:

"Майорское" - 6180 человек и 850 транспортных средств;

"Марьинка" - 5935 человек и 1140 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4935 человек и 1005 транспортных средств;

"Гнутово" - 2965 человек и 715 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3855 человек.

Все КПВВ работают в штатном режиме.

В то же время, в КПВВ "Марьинка" пограничники обнаружили с помощью служебной собаки в салоне автомобиля "Газель", в резиновой лодке, охотничье ружье "ИЖ 27". Водителя и ружье передали сотрудникам Национальной полиции.

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