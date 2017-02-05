Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 220 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні вранці на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги із 220 автівок. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 50/70; „Мар’їнка“ — 150/70; „Новотроїцьке“ — 20/20; „Гнутове“ — 30/30”, — йдеться у повідомленні.
Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнули майже 15 тисяч осіб та 2,9 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 3835 осіб та 645 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 3775 осіб та 945 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 2875 осіб та 800 транспортних засобів; “Гнутове” — 1515 осіб та 485 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 2945 осіб.