Сегодня в пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 220 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/70; "Марьинка" - 150/70; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 30/30", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекли почти 15 тыс. человек и 2,9 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 3835 человек и 645 транспортных средств; "Марьинка" - 3775 человек и 945 транспортных средств; "Новотроицкое" - 2875 человек и 800 транспортных средств; "Гнутово" - 1515 человек и 485 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2945 человек.