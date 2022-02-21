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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 225 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Сьогодні на двох вулицях Києва частково обмежать рух

Сьогодні на двох вулицях Києва частково обмежать рух

Київ • УНН

 • 130299 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні, 21 лютого, на вулицях Жулянській та Чабанівській частково обмежать рух із 9:00 до 17:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на КК “Київавтодор”.

Деталі 

На вулицях Жулянській та Чабанівській ШЕУ Голосіївського району виконає дрібний поточний ремонт.

Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено.

Можливе тимчасове перекриття руху.

Нагадаємо

Київ увійшов у трійку міст із найбільшими заторами у світі.

Українські Національні Новини

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