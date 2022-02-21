Сьогодні на двох вулицях Києва частково обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні, 21 лютого, на вулицях Жулянській та Чабанівській частково обмежать рух із 9:00 до 17:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на КК “Київавтодор”.
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На вулицях Жулянській та Чабанівській ШЕУ Голосіївського району виконає дрібний поточний ремонт.
Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено.
Можливе тимчасове перекриття руху.
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Київ увійшов у трійку міст із найбільшими заторами у світі.