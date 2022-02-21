Сегодня на двух улицах Киева частично ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня, 21 февраля, на улицах Жулянской и Чабановской частично ограничат движение с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КК “Киевавтодор”.
Детали
На улицах Жулянской и Чабановской ДЭУ Голосеевского района выполнит мелкий текущий ремонт.
Во время работ движение на улице будет частично ограничено.
Возможно временное перекрытие движения.
Напомним
Киев вошел в тройку городов с самыми большими пробками в мире.