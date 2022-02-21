Сегодня на двух улицах Киева частично ограничат движение

Детали

На улицах Жулянской и Чабановской ДЭУ Голосеевского района выполнит мелкий текущий ремонт.

Во время работ движение на улице будет частично ограничено.

Возможно временное перекрытие движения.

Напомним

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