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15 марта, 19:03 • 96751 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127175 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115375 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109616 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100490 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96515 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84237 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 19:56 • 126888 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня на двух улицах Киева частично ограничат движение

Сегодня на двух улицах Киева частично ограничат движение

Киев • УНН

 • 130298 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня, 21 февраля, на улицах Жулянской и Чабановской частично ограничат движение с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КК “Киевавтодор”.

Детали

На улицах Жулянской и Чабановской ДЭУ Голосеевского района выполнит мелкий текущий ремонт.

Во время работ движение на улице будет частично ограничено.

Возможно временное перекрытие движения.

Напомним

Киев вошел в тройку городов с самыми большими пробками в мире.

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