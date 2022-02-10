Київ увійшов у трійку міст із найбільшими заторами у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Столиця України увійшла до трійки міст із найбільшими заторами у світі. Про це свідчать дані компанії TomTom, пише УНН.
Деталі
Згідно із рейтингом, Київ посів третє місце у списку міст із найбільшими заторами.
За даними компанії, поїздки киян стали тривати на 56% довше за часом, ніж тривали б на порожніх дорогах. На стояння в заторах автомобілісти столиці в 2021 році витратили 229 годин.
Найбільш завантаженим днем року стало 8 лютого 2021 року, коли середня затримка транспорту становила 139%.
Перше місце в рейтингу світових заторів посів Стамбул з 62%, а друге — Москва з 61% затримки руху.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Київ піднявся на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index, та зайняв 82-е місце.
Дослідження Центру світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурського університету технології та дизайну враховує економічні і технологічні показники (рівень охорони здоров’я і безпеки, мобільність тощо) та опитування 15 тисяч місцевих жителів.