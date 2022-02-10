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15 марта, 19:03 • 103145 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135241 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118985 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112837 просмотра

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15 марта, 12:52 • 102393 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100250 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87924 просмотра

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Актуальное
Киев вошел в тройку городов с крупнейшими пробками в мире

Киев вошел в тройку городов с крупнейшими пробками в мире

Киев • УНН

 • 21029 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Столица Украины вошла в тройку городов с крупнейшими пробками в мире. Об этом свидетельствуют данные компании TomTom, пишет УНН.

Детали

Согласно рейтингу, Киев занял третье место в списке городов с самыми большими пробками.

По данным компании, поездки киевлян стали длиться на 56% дольше по времени, чем длились бы на пустых дорогах. В пробках автомобилисты столицы в 2021 году потратили 229 часов.

Самым загруженным днем года стало 8 февраля 2021 года, когда средняя задержка транспорта составляла 139%.

Первое место в рейтинге мировых пробок занял Стамбул с 62%, а второе — Москва с 61%.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Киев поднялся на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index, и занял 82-е место.

Исследования Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели (уровень охраны здоровья и безопасности, мобильность и т.п.) и опроса 15 тысяч местных жителей.

Украинские Национальные Новости

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