Киев вошел в тройку городов с крупнейшими пробками в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Столица Украины вошла в тройку городов с крупнейшими пробками в мире. Об этом свидетельствуют данные компании TomTom, пишет УНН.
Детали
Согласно рейтингу, Киев занял третье место в списке городов с самыми большими пробками.
По данным компании, поездки киевлян стали длиться на 56% дольше по времени, чем длились бы на пустых дорогах. В пробках автомобилисты столицы в 2021 году потратили 229 часов.
Самым загруженным днем года стало 8 февраля 2021 года, когда средняя задержка транспорта составляла 139%.
Первое место в рейтинге мировых пробок занял Стамбул с 62%, а второе — Москва с 61%.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Киев поднялся на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index, и занял 82-е место.
Исследования Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели (уровень охраны здоровья и безопасности, мобильность и т.п.) и опроса 15 тысяч местных жителей.