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Сьогодні на дорогах України збільшується кількість радарів TruCAM

Сьогодні на дорогах України збільшується кількість радарів TruCAM

Київ • УНН

 • 14366 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні на дорогах України збільшується кількість ділянок, на яких будуть використовуватися радари вимірювання швидкості TruCAM. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook, передає УНН.

"З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM", - написав він.

Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни, за словами Білошицького, використовуються 100 таких приладів.

Про використання TruCAM водіїв повідомлятимуть спеціальні дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. Також у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками. Крім того, Білошицький показав карту з ділянками, де вимірюють швидкість руху.

Нагадаємо, за чотири місяці за допомогою приладів для вимірювання швидкості TruCAM, патрульна поліція склала понад 100 тисяч адмінпротоколів за порушення швидкісного режиму.

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