Сегодня на дорогах Украины увеличивается количество радаров TruCAM
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня на дорогах Украины увеличивается количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.
"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он.
Всего для измерения скорости на дорогах страны, по словам Билошицкого, используются 100 таких приборов.
Об использовании TruCAM водителям будут сообщать специальные дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. Також в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками. Кроме того, Билошицкий показал карту с участками, где измеряют скорость движения.
Напомним, за четыре месяца с помощью приборов для измерения скорости TruCAM, патрульная полиция составила более 100 тысяч админпротоколов за нарушение скоростного режима.