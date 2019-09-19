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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 62985 просмотра

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6 марта, 17:12 • 111840 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103670 просмотра

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6 марта, 14:10 • 110628 просмотра

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Сегодня на дорогах Украины увеличивается количество радаров TruCAM

Сегодня на дорогах Украины увеличивается количество радаров TruCAM

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня на дорогах Украины увеличивается количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он.

Всего для измерения скорости на дорогах страны, по словам Билошицкого, используются 100 таких приборов.

Об использовании TruCAM водителям будут сообщать специальные дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. Також в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками. Кроме того, Билошицкий показал карту с участками, где измеряют скорость движения.

Напомним, за четыре месяца с помощью приборов для измерения скорости TruCAM, патрульная полиция составила более 100 тысяч админпротоколов за нарушение скоростного режима.

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