Сьогодні на дорогах Києва ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні, 8 лютого, в Києві очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 8 лютого в Києві буде хмарно з проясненням. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний 7-12 м/с. Температура вдень — 10-12° морозу.
Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Як повідомляв УНН, 8 лютого в Україні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.
Вночі в Україні, крім східних областей та півночі Лівобережжя, сніг, хуртовини (у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирський, місцями Київській, Черкаській, Кіровоградській області сильний сніг), вдень на Правобережжі країни невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без опадів.