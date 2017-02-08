Сегодня на дорогах Киева гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня, 8 февраля, в Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 февраля в Киеве облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура - 10-12 ° мороза.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Как сообщал УНН, 8 февраля в Украине синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
Ночью в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, снег, метели (в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской, Кировоградской области сильный снег), днем на Правобережье страны небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков.