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Сьогодні на Донбасі поранено одного військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку доби бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, у результаті чого отримав поранення один військовий. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, передає УНН.

Сьогодні на Донбасі поранено одного військового

“Сьогодні, 5 грудня, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами... Внаслідок бойових дій поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі ООС, вдень, ворог тричі відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі хутора Вільного. Тут же, двічі, окупанти застосували протитанкові керовані ракети.

Водночас опорні пункти наших військ поблизу Опитного піддалися вогневому впливу з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Красногорівки — з великокаліберних кулеметів. Крім того, збройні формування Російської Федерації, з гранатометів та стрілецької зброї, вели обстріли на підступах до Тарамчука, Новомихайлівки і Гнутового.

Нагадаємо, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, зафіксовано і 7 випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами. Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та троє — зазнали поранень.

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