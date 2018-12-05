Сьогодні на Донбасі поранено одного військового
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку доби бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, у результаті чого отримав поранення один військовий. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, передає УНН.
“Сьогодні, 5 грудня, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами... Внаслідок бойових дій поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, вдень, ворог тричі відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі хутора Вільного. Тут же, двічі, окупанти застосували протитанкові керовані ракети.
Водночас опорні пункти наших військ поблизу Опитного піддалися вогневому впливу з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Красногорівки — з великокаліберних кулеметів. Крім того, збройні формування Російської Федерації, з гранатометів та стрілецької зброї, вели обстріли на підступах до Тарамчука, Новомихайлівки і Гнутового.
Нагадаємо, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, зафіксовано і 7 випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами. Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та троє — зазнали поранень.