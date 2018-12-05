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Сегодня на Донбассе ранен один военный

Киев • УНН

 • 9027 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала суток боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате чего получил ранения один военный. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

Сегодня на Донбассе ранен один военный

"Сегодня, 5 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями ... В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, днем, враг трижды открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе хутора Вильного. Здесь же, дважды, оккупанты применили противотанковые управляемые ракеты.

В то же время опорные пункты наших войск вблизи Опытного подверглись огневому воздействию из минометов 120-го калибра, а оборонительные укрепления у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации, из гранатометов и стрелкового оружия, вели обстрелы на подступах к Тарамчуку, Новомихайловки и Гнутово.

Напомним, боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое - получили ранения.

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