Сегодня на Донбассе ранен один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала суток боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате чего получил ранения один военный. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
"Сегодня, 5 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями ... В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, днем, враг трижды открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе хутора Вильного. Здесь же, дважды, оккупанты применили противотанковые управляемые ракеты.
В то же время опорные пункты наших войск вблизи Опытного подверглись огневому воздействию из минометов 120-го калибра, а оборонительные укрепления у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации, из гранатометов и стрелкового оружия, вели обстрелы на подступах к Тарамчуку, Новомихайловки и Гнутово.
Напомним, боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое - получили ранения.