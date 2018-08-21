Сьогодні на Донбасі поранено одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку доби на Донбасі бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого один боєць отримав поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, двічі — із застосуванням важкого озброєння... Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Чермалик та Лебединське.
Під час обстрілів в районах Авдіївки і Чермалика ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібром 82 мм.
Нагадаємо, вчора бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема й із застосуванням забороненого важкого озброєння.