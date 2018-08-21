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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня на Донбассе ранен один украинский военный

Киев • УНН

 • 9995 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала суток на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец ​​получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.

Сегодня на Донбассе ранен один украинский военный

“В течение текущих суток, от 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, дважды — с применением тяжелого вооружения... В результате боевых действий один наш защитник получил ранения”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Чермалык и Лебединский.

Во время обстрелов в районах Авдеевки и Чермалыка враг применил против военнослужащих Объединенных сил минометы калибром 82 мм.

Напомним, вчера боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Украинские Национальные Новости

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