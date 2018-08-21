Сегодня на Донбассе ранен один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала суток на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
“В течение текущих суток, от 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, дважды — с применением тяжелого вооружения... В результате боевых действий один наш защитник получил ранения”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Чермалык и Лебединский.
Во время обстрелов в районах Авдеевки и Чермалыка враг применил против военнослужащих Объединенных сил минометы калибром 82 мм.
Напомним, вчера боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.