Сьогодні на більшості території України істотних опадів не очікується
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні, 8 січня, дощі з мокрим снігом очікуються на заході України, на решті території країни без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Зокрема, на сході України температура повітря вдень становитиме від -1 до +1, на півдні країни - від +5 до +8, у Криму від +6 до +8.
На півночі країни також без опадів. Температура повітря від -2 до +1.
Нагадаємо, на високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпека 3-го рівня.