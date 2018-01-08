Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня, 8 января, дожди с мокрым снегом ожидаются на западе Украины, на остальной территории страны без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В частности, на востоке Украины температура воздуха днем составит от -1 до +1, на юге страны - от +5 до +8, в Крыму от +6 до +8.
На севере страны также без осадков. Температура воздуха от -2 до +1.
Напомним, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность 3-го уровня.