Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается

В частности, на востоке Украины температура воздуха днем ​​составит от -1 до +1, на юге страны - от +5 до +8, в Крыму от +6 до +8.

На севере страны также без осадков. Температура воздуха от -2 до +1.

Напомним, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность 3-го уровня.