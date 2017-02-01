Сьогодні морози в Україні послабшають
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На сході України температура повітря становитиме вночі -12-19°, на решті території -7-14°. Протягом дня очікується -2-7°, на сході до 12° морозу, на заході від 3° морозу до 2° тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Суттєві опади малоймовірні.
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- У західній частині очікується переважно суха погода. Температура повітря вночі 4-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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- У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 8-14°, на Сумщині до 15-17° морозу, вдень 2-7 ° морозу, в Сумській області до 10-12° морозу.
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- У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі 12-19° морозу, вдень 7-12° морозу.
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- У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 7-14° морозу, вдень 1-8° морозу.
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- У південній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу, місцями до +2° тепла.
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Вітер в Україні південно-східний, 5-10 м/с.
На дорогах місцями ожеледиця.