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Сегодня морозы в Украине ослабеют

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. На востоке Украины температура воздуха ночью -12-19 °, на остальной территории -7-14 °. В течение дня ожидается -2-7 °, на востоке до 12 ° мороза, на западе от 3 ° мороза до 2 ° тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Существенные осадки маловероятны.

  • В западной части ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью 4-10 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
  • В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 8-14 °, на Сумщине до 15-17 ° мороза, днем ​​2-7 ° мороза, в Сумской области до 10-12 ° мороза.
  • В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 12-19 ° мороза, днем ​​7-12 ° мороза.
  • В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 7-14 ° мороза, днем ​​1-8 ° мороза.
  • В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, днем ​​0-5 ° мороза, местами до + 2 ° тепла.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м / с.

На дорогах местами гололедица.

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