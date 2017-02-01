Сегодня морозы в Украине ослабеют
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На востоке Украины температура воздуха ночью -12-19 °, на остальной территории -7-14 °. В течение дня ожидается -2-7 °, на востоке до 12 ° мороза, на западе от 3 ° мороза до 2 ° тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Существенные осадки маловероятны.
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- В западной части ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью 4-10 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
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- В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 8-14 °, на Сумщине до 15-17 ° мороза, днем 2-7 ° мороза, в Сумской области до 10-12 ° мороза.
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- В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 12-19 ° мороза, днем 7-12 ° мороза.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 7-14 ° мороза, днем 1-8 ° мороза.
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- В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, местами до + 2 ° тепла.
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Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м / с.
На дорогах местами гололедица.