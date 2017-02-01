Сегодня морозы в Украине ослабеют

КИЕВ. 1 февраля. УНН. На востоке Украины температура воздуха ночью -12-19 °, на остальной территории -7-14 °. В течение дня ожидается -2-7 °, на востоке до 12 ° мороза, на западе от 3 ° мороза до 2 ° тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.