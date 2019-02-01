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Сьогодні має запрацювати Одеський припортовий завод

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Одеський припортовий завод має запуститися 1 лютого, передає УНН.

Сьогодні повинні бути запущені агрегати з випуску аміаку і карбаміду.

Постачання сировини має забезпечити за давальницькою схемою компанія "Енергетичний еквівалент".

"Дирекція припортового заводу уклала договір з компанією "Енергетичний еквівалент", що позиціонує себе на ринку як постачальник імпортного газу, на постачання сировини для запуску нашого підприємства. Наразі "Енергетичний еквівалент" формує запаси газу для ОПЗ", - зазначив 18 січня перший заступник генерального директора ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуріков.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод увійшов до переліку об’єктів великої приватизації.

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